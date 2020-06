Géminis – Horóscopo del 24 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Quizás no todas las personas tengan las palabras exactas que estás esperando que te digan en este momento, pero sin duda y, lo más importante es que sepas que están para ti, apoyándote, escuchándote y brindándote su amor.

Dinero:

No todos a tu alrededor tienen la misma agilidad mental que tú, y eso te causa conflictos en muchas ocasiones, pero sin duda es algo que debes resolver solo, porque es tu responsabilidad ser tan impaciente y perfeccionista.

Salud:

Quieres cambios en tu apariencia física, en tu entorno, en tu grupo de amigos, en tu trabajo, en casi todo pero quieres tanto que realmente no te has puesto en la tarea de ver qué quieres realmente y qué es eso que te traerá el bienestar que esperas.

Consejo:

Debes conocerte mejor, entender mejor tus ritmos y ver qué está pidiendo tu alma en esta temporada, puede que no encuentres todas las respuestas pero sin duda conoces el camino por el que quieres transitar.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, increíbles energías recibes hoy. Disfrútalas.

Trabajo:

Las labores en equipo te brindarán mucho conocimiento y preparación para juegos retos, recibe y extrae toda la información valiosa. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La calidez de una chimenea o de los rayos del sol te beneficiarán en grandes cantidades, el calor es excelente para un día como hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos serán los que manden. Expresarlos, entiendelos, interiorizalos, no sabes cuánto bien te hace.

Dinero:

Consultar con alguien es apropiado para estos temas, conocer experiencias de alguien más para iniciar un proyecto futuro será de gran ayuda.

Consejo: “La virtud de cada ser humano, es saber mantener el equilibrio ante sus victorias y no caerse ante sus derrotas.” -Cedra L.