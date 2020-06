Géminis – Horóscopo del 23 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Es momento de levantar la mano y pedir ayuda, no te quedes callado y expresa todo lo que sientes. Hoy tienes varios pensamientos y emociones que te abruman, es momento de sacarlos a la luz y verás cómo te libera y todo el apoyo que recibes.

Dinero:

Baja la guardia, no es necesario que reacciones, ante todo, escucha, revisa y luego actúa. Si sigues con esa actitud tendrás muchos inconvenientes con tus compañeros de trabajo, así que es momento de respirar y ser paciente.

Salud:

Debes poner un límite a todo lo que pasa en tu mente, no todo es tan grande o escandaloso como parece allí adentro, hazlo pronto porque la energía de Neptuno retrógrado no te la pondrá más fácil.

Consejo:

No permitas que tus emociones lleven el control de tu vida ni de tu mente, si es necesario busca ayuda, no permitas que el estado de ánimo elija por ti lo que será tu día.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, apropiado para resultados balanceados o equitativos, aprovéchalo. Tu equilibrio interior será lo más primordial.

Trabajo:

Es un gran momento para hacer la labores que has dejado para después, procrastinar te podría hacer una mala jugada. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Terapias con colores pueden ayudarte mucho a dejar atrás ciertas actitudes que no te benefician. Investiga y considéralo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Arreglar los conflictos con alguien puede ayudarte a sentir más alegría y paz interior. Busquen resultados que a ambos beneficien.

Dinero:

Le darás más importancia hoy a los temas relacionados con el ser y en balance interno. Deja las actividades monetarias para un día que tengas más motivación.

Consejo: “El hombre solo mantiene su equilibrio cuando se mueve hacia delante” -Maxwell Maltz