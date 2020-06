Géminis – Horóscopo del 22 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Es un momento muy importante para ti, logras lo que te propones, así mismo el comenzar a cuidarte, crear rutinas habla del amor propio en alza, eso es merecimiento y comienza contigo para replicarlo a los demás.

Dinero:

Si deseas estudiar otras formas de incrementar tus finanzas puedes conseguir esa libertad financiera que tanto requieres, tienes muchos recursos para lograrlo en poco tiempo, recuerda el propósito: servir.

Salud:

Aprovecha el sol para ejercitarte o salir a caminar, conéctate con la naturaleza, te encantan los animales y una mascota te ayudaría a equilibrarte, generan bienestar y dan mucha seguridad.

Consejo:

Las decisiones que has tomado son las que requieres para ser feliz, no se trata de dinero tampoco de reconocimiento; se trata de saber qué hacer y en qué momento para lograr tranquilidad, paz interior y reír con ganas por vivir lo que mereces.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Metal Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, el pasado será un tema recurrente en tu día, no dejes que te agobie.

Trabajo:

Intenta realizar labores individuales, la comunicación y la confianza con tu equipo de trabajo no será la más estable. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cierta melancolía podría tocar tu puerta, es importante recordar el pasado para asegurarnos de quienes somos ahora, vuelve a tu centro. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Algunas situaciones incómodas con tus amigos podrían romper la confianza en ellos, haz lo que puedas para arreglarlo o, si así lo requiere, déjalo ir.

Dinero:

Intenta controlar algunos impulsos al momento de comprar artículos innecesarios, es importante tener autocontrol.

Consejo: “No hay melancolía sin memoria ni memoria sin melancolía” -Will Rogers.