Géminis – Horóscopo del 20 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Aunque la gente a tu alrededor cree que eres un soñador sin límites en el amor, en tu interior sabes que no por eso cedes en todo o todo lo aguantas. Has hecho una gran labor en reconstruir tu forma de ver el amor, así que es momento de enseñarla a los demás.

Dinero:

Has visto los resultados de hacer lo que te apasiona, estos días has dado tu 100% y tu trabajo habla por sí solo, así que sientete orgulloso por eso. Es posible que estés cansado, así que debes encontrar esos pilares para mantenerte motivado y satisfecho en tu labor.

Salud:

Aprovecha tus momentos de vitalidad para hacer algo que amas y que disfrutas en su totalidad, pero sin duda has tenido muchas emociones últimamente, así que, si lo único que quieres hoy es descansar y no pensar en nada, está bien, regálate ese permiso.

Consejo:

Estás directo por la ruta al éxito, sin embargo, debes sentirte satisfecho desde ya. Disfruta el proceso de alcanzar tus sueños y verás que la satisfacción la tendrás sin depender del resultado final.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Madera Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, además también direccionando con Serpiente y Cabra. Tienes una combinación exitosa.

Trabajo:

Para vencer dificultades y ser reconocido por una gran labor es importante que escuches consejos, no te encierres en tu mundo. Otros puntos de vista también son valiosos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Estar cerca de algo cálido brindará vitalidad, una chimenea, estufa o simplemente los rayos del sol son excelentes para nivelar las energías. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta buscar estabilidad emocional ya que puede ser que hoy tengas varios cambios de humor drásticos. Encuentra un balance y disfruta de lo maravilloso.

Dinero:

Coordinar planes y estrategias con personas expertas del tema te dará nuevas ideas para tus metas personales, nunca está de más hablar con alguien que tenga experiencia.

Consejo: “El primer paso es decir que puedes” -(Will Smith)