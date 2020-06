Géminis – Horóscopo del 19 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si tienes algún inconveniente con tu madre es hora de enfrentarlo, así sabes realmente qué siente por ti para que dejes de suponer tanto, asumirlo y sacar lo mejor de ambos es lo más importante ahora, si todo marcha bien entre ustedes procura estar más pendiente de ella que ella de ti.

Dinero:

Si tu labor tiene que ver con el público te irá muy bien ya que siempre te ocupas del bienestar de las personas y ellas sienten que tienes un interés genuino al hacerlo, por eso llegas fácilmente a empatizar con ellos.

Salud:

Cambiar de rutina es un descanso para tu cuerpo físico, mental, emocional y espiritual, conéctate con una actividad que te apasione y puedas aprovechar al máximo, seguro cuando termines te vas a sentir renovado.

Consejo:

La Luna nueva en conjunción con tu Venus en tu signo te habla de unión con tus amigos, todos están felices de saber que cuentan contigo, pon límites pues muchas personas pueden interpretar mal tus buenas intenciones, procura hacer un filtro para así no desgastarte.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Agua Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego está presente en tu jornada.

Trabajo:

Es un día poco favorable, pero tendrás buena comunicación y te permitirá establecer buenas ideas con tus compañeros. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realizar actividades creativas te ayudará mucho a relajar tu mente y dejar que la imaginación tome el mando. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Estarás en busca de confianza y estabilidad más que todo, hoy vive tu día de forma tranquila y armoniosa con quienes viven contigo.

Dinero:

Es viable discutir ideas de negocios o acuerdos comerciales, tus habilidades para persuadir estará actividad y tú comunicación será clara y efectiva.

Consejo: Es recomendable pasar tiempo con el género masculino, tienen mucho que ofrecerte y podrían abrirte los ojos.