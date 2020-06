Géminis – Horóscopo del 18 de Junio de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Junio de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Estás muy enamorado y entregado a tu pareja, quieres compartirlo todo y no desaprovechar ni un instante para hacerle saber cuánto le amas, tu romanticismo te hace sentir vivo y seguro.

Dinero:

Si te quieres conectar con tu propósito busca lo que realmente te hace feliz y comienza a laborar en ello, entre más rápido lo interiorices más rápido estarás haciéndolo, deja el miedo.

Salud:

Piel, sistema nervioso y digestivo están poniendo a prueba tu paciencia, es cuestión de conocer qué te genera angustia y malestar, una persona, una situación en específico, un amor no correspondido, lo que sea es mejor identificarlo y buscar la solución.

Consejo:

Aplica los consejos que tan sabiamente das, multiplica tus dones y ten la certeza de que todo está a tu favor, cuando ayudas a otros te estás ayudando a ti mismo, pon atención a lo que dices.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Abierto, apropiado para comienzos suaves y nuevos. Estar saludable debe ser lo primero en tu lista.

Trabajo:

Es buen momento para hacer un nuevo curso relacionado a tus labores o aprender sobre una afición que tengas, todo es válido. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es primordial que te concentres en tu salud, intenta comer más sano y hacer más ejercicios físicos. Te ayudarán a mantener estabilidad mental y emocional. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes proponerte a cambiar algo de ti que no va contigo, una actitud negativa o cualquier aspecto que creas que no es beneficioso para ti.

Dinero:

Te motivará la investigación y la sabiduría, intenta encontrar artículos o documentos importantes que te den más claridad en tus metas.

Consejo: Recuerda que la salud es mucho más que lo que comes y cuánto ejercitas. Es lo que dices, piensas y creas.