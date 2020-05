Géminis – Horóscopo del 22 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La vivacidad y la elocuencia son características innatas en ti, te encanta estar en compañía y disfrutar de compartir tu conocimiento con las personas que te importan, eso siempre lo haces de corazón por eso las personas te escuchan.

Dinero:

Nuevas vertientes para el plan financiero, socios, alianzas y acuerdos harán que se vislumbre la prosperidad en tu día a día, el universo provee.

Salud:

Duplica el esfuerzo para que tu salud esté mejor, debes elevar tu energía con ejercicio y respetar los horarios para alimentarte, incluir frutas, verduras y agua.

Consejo:

Eres versátil y ágil, los caminos siempre se abren para ti, lo único es focalizar energías y entrar a realizar para concluir sin el mayor esfuerzo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Madera Yin, te encuentras en daño con el Buey, reflexiona sobre tus emociones y cómo controlan tu vida.

Trabajo:

Escoge bien los consejos que escuchas, si en tu corazón sientes que tomarás una buena decisión no dejes que nadie te diga lo contrario. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Utiliza la lectura, la escritura o cualquier expresión académica para tranquilizar tus emociones. Relaja tu mente y tu cuerpo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si tienes una situación inquietante es preferible respirar y dejar pasar por hoy, tendrás poca paciencia la cual te hará decir cosas que no querías.

Dinero:

No es un buen momento para negociar, vender o hacer diligencias bancarias. Te encontrarás un poco temperamental y cualquier malentendido hará que reacciones exageradamente.

Consejo: “Los sentimientos vienen y van, como las nubes en el cielo. La respiración consciente es mi ancla” –Thich Nhat Hanh