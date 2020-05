Géminis – Horóscopo del 21 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La familia y los amigos te hacen sentir muy bien, eres sociable y los amas con el corazón, no te olvides de llamarlos y saber cómo están, les agradaría mucho escucharte.

Dinero:

Pon la atención en lo que tanto deseas y te hace feliz, lo realmente importante es que disfrutes tu labor, todo se da por añadidura, el universo siempre te provee.

Salud:

Más caso a tu intuición y menos a tu imaginación, la meditación, la relajación o el deporte te ayudarán a mantener tu energía y a descansar de tus labores diarias.

Consejo:

Socializar te encanta, ahora no te encierres, este no es momento para estar en soledad, mejor comparte tu alegría y optimismo, muchas personas lo requieren.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Madera Yang, te encuentras en choque con la Rata, en tu jornada pueden aparecer varios altibajos que pongas en prueba tu paciencia.

Trabajo:

No es recomendable intervenir en reuniones de trabajo o tomar decisiones importantes en cuanto a tu futuro laboral, concentra tus energías en algo rutinario, solo por hoy. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu alimentación y estilo de vida deben tener una modificación, cuidarte y saber qué es lo mejor para ti es esencial, no abuses de comidas chatarras. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No caer en discusiones triviales evitará que tus relaciones se vean afectadas por las energías del día, intenta ser más comprensivo/a y atento a lo que dicen las demás personas.

Dinero:

No tendrás buen juicio para discernir sobre si una situación es favorable o no, para evitar tener malos momentos, es preferible que no te involucres en ningún movimiento financiero.

Consejo: “La paciencia comienza con lágrimas y, al fin, sonríe” -Ramón Llull