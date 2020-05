Géminis – Horóscopo del 20 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 20 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si surgen dudas en tu relación de pareja debes hablarlo, buscar dialogar y comprender la situación, recuerda que suponer solo te lleva a imaginar lo que no es real.

Dinero:

Estás sintiéndote estancado con respecto a tu labor, entras en estados de angustia donde no sabes si en realidad te gusta o no lo que haces ahora, piensa si te hace feliz a diario o solo de vez en cuando.

Salud:

Hasta que no tomes una decisión con respecto a tu labor, tus emociones estarán como una montaña rusa, si requieres buscar ayuda hazlo lo antes posible, no dejes que eso afecte tu salud física y mental.

Consejo:

Eres cuerpo, mente y espíritu para estar en armonía y equilibrio, si uno se descompensa los otros también, eres trinidad, siempre tres.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Agua Yin, te encuentras en un día Oficial Destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

El día porta una energía negativa para los negocios o proyectos, evita intervenir en tomas de decir es muy importantes. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una sesión de meditación te ayudará mucho a enfocar tus energías para pasar el día lo más sereno posible, inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

El miedo y la inseguridad rondarán tu mente, no dejes que te priven de situaciones constructivas y hermosas. Eres más que eso.

Dinero:

Se consciente de tus instintos y escúchalos, si sientes que algo no está bien entonces es preferible esperar unos días a que tú seguridad esté más alta.

Consejo: Cuando las prioridades están claras, las decisiones se hacen fáciles.