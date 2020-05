Géminis – Horóscopo del 19 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 19 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

No permitas la intromisión de terceros en tu relación, comienzan a opinar sobre lo que no deben, se sincero con tu pareja y la relación vuelve a tomar su rumbo de tranquilidad y amor.

Dinero:

Hoy tendrás toda la agilidad mental y la rapidez para resolver cualquier inconveniente que se presente en tu labor, ten confianza en lo que sabes.

Salud:

Relájate, el descanso es primordial en estos momentos, después de tu labor es mejor que pongas tu atención en una actividad completamente diferente y que te guste mucho.

Consejo:

Los espacios que busques para hacer lo que tanto te apasiona, armonízalos para que tu concentración y conexión con la Divinidad sean efectivas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Agua Yang, te encuentras triangulando con Perro y Tigre, camina hacia tus sueños en este increíble día.

Trabajo:

Reunirte con tu equipo de trabajo o compartir ideas con alguien especializado en tu tema de interés, serán buenos planes para comenzar a materializar algún proyecto. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Invierte tiempo de creatividad en tu día, colorea, diseña, crea manualidades, inventa. Todo es válido. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tendrás una motivación interna por pasar tiempo con tus seres queridos, no te gustará estar solo/a y querrás comunicarte frecuentemente.

Dinero:

Tú entusiasmo y buena actitud hará que seas una persona confiable y segura. Muy positivo para cerrar negociaciones o contratos.

Consejo: “La creatividad no se gasta. Cuanta más usas, más tienes” – Maya Angelou