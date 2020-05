Géminis – Horóscopo del 18 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 18 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te es muy fácil llevarte bien con la mayoría de la gente, ya que sabes intuitivamente cuándo debes ceder y llegar a un acuerdo para mantener la armonía.

Dinero:

Tu juicio equilibrado en la labor asegura que no te equivoques mucho. Eres cauteloso antes de tomar decisiones, y evitas proyectos que requieran de un esfuerzo complejo que no llegue a feliz término.

Salud:

Cuando expreses todo lo que tanto te inquieta recobraras la calma y la armonía que tanto requieres, toma la decisión que más te convenga para tu bienestar.

Consejo:

Confía más en ti y en tus intuiciones, no dejes pasar de largo las oportunidades que el universo pone en tu camino, sigue su guía estas completamente respaldado.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Estable, apropiado para planificar asuntos a largo plazo o finalizar algo de forma definitiva.

Trabajo:

Te brindará satisfacción y alivio saber que estás haciendo lo posible por cumplir un sueño, siempre con acciones seguras y en total confianza. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Comienza a utilizar técnicas de respiración que te ayudarán a tener una mente más clara y positiva para cualquier situación que enfrentes. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es de suma importancia, que, para tu salud emocional y mental, permitas el ingreso a tu vida de personas que realmente valen la pena y estarán ahí para apoyarte.

Dinero:

Es un día que induce a resultados duraderos, comienza por algo pequeño y colócate un paso más delante de varias metas que posees.

Consejo: Camina con la certeza de saber, que cada paso que das está más cerca de alcanzar aquello que una vez fue solo un sueño.