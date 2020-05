Géminis – Horóscopo del 8 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 8 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Tienes todo a tu favor una familia que te ama, una pareja incondicional, no te llenes de temores, logra todo eso que quieres y agradece lo que tienes, disfruta de buenos momentos en compañía de las personas que amas.

Dinero:

Conecta con tu prosperidad, se creativo y pon el universo a tu favor, tienes los dones para materializar, no los abandones, usándolos demuestras tu gratitud al universo.

Salud:

Te gusta cocinar y sabes que todo te queda bien, tienes el don de transformar los alimentos, quieres comida sana, investiga y comienza a disfrutar de lo que haces, es una forma de salir de la rutina.

Consejo:

Apóyate en tus amigos, las personas que están contigo te aman por lo que eres, habla con ellos, cuéntales lo que te sucede, el solo hecho de compartirlo ya es dejar la carga en el piso y no en tus hombros.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Metal Yin, te encuentras en un día Oficial Destrucción, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Concéntrate en labores muy rutinarias y tranquilas, tomar decisiones de gran importancia podría no resultar óptimo para ti. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Si anteriormente no habías tenido suerte en ejercicios para nivelar o calmar energías hoy puedes volverlo a intentar con confianza, lograrás sentirte renovado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tener el control total de las situaciones no es algo positivo para todos, te podrías ver envuelto/a en quejas continuas, exigencias y mal humor. No es bueno para tus relaciones.

Dinero:

Las energías del día no son las indicadas para realizar movimientos financieros, evita vender, comprar o invertir tu dinero hoy.

Consejo: A veces lo único que hay que hacer es dejar que suceda. Así de simple y de valiente, lo que sea que suceda.