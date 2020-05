Géminis – Horóscopo del 7 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te gusta socializar y conocer todo tipo de personas, aceptas a las personas sin juzgarlas ni criticarlas, siempre buscas lo bueno en cada una de ellas, ¿buscas también siempre lo bueno en ti?

Dinero:

Materializas cuando te conectas con tu esencia y descubres que todo está cubierto, recuerda que mientras estés aprendiendo tu atención está al cien y logras terminar lo que te propones, se feliz con todas las oportunidades que se te presentan.

Salud:

Cuida tu cuerpo y en tu programa de pendientes dale el visto al ejercicio, sabes qué debes hacerlo para recobrar tu energía vital, no dejes que otras cosas menos relevantes te lleven a dejarlo a un lado.

Consejo:

Puedes dejar el nerviosismo y la ansiedad a un lado, no entres en ese juego de que tienes esto o aquello, no te dejes afectar por lo externo, recuerda que la validación está en ti y hazlo de la misma forma que lo haces con otros, desde el amor.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Metal Yang, te encuentras triangulado con Perro y Tigre, energías maravillosas te acompañan en tu camino.

Trabajo:

Los trabajos en equipos son la mejor opción para explotar tus habilidades, el entendimiento y la compañía te brindarán muchas ideas creativas que podrían ser útiles. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El baile y la música están conectados contigo hoy, activa tus energías con una clase de rumba o bailando por tu cuenta. Te sentirás enérgico/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás muy apasionado/a y social, una conversación emocionante con tu pareja o con alguien especial puede fortalecer aún más la unión.

Dinero:

Confía en tus habilidades y déjate llevar por lo que tú mente y corazón coincidan. Tienes buena energía acompañándote y te dará mucha iluminación para tus metas.

Consejo: “Ve con confianza en la dirección de tus sueños. Vive la vida que has imaginado” -Henry David Thoreau