Géminis – Horóscopo del 6 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Aprovecha la energía de Venus que sigue en tu signo para darte amor, para aprovechar todos aquellos pequeños beneficios que puedes darte para decirte cuánto te amas, cuánto disfrutas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.

Dinero:

El nodo norte se encuentra en tu signo, te invita a ir por tu propósito, a orientarte por tus verdaderas pasiones y vivir de lo que realmente te da satisfacción. No temas dar el paso, siempre que hagas lo que amas, todos los recursos estarán dispuestos.

Salud:

Revisa tus emociones, evalúa cómo las somatizas y afectan tu físico. Es momento de aprender a centrarte y a poner foco. no dejes la diversión, pero sí ten un límite para los momentos que te invitan al orden.

Consejo:

Tu planeta regente está en conjunción con el sol, así que no temas brillar e ir por eso que amas, por demostrar tu amor al cien por ciento y por mostrarte con autenticidad.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Balance, indicado para planificar y ordenar tus metas futuras.

Trabajo:

Tener una reunión con el equipo de trabajo, compartir ideas y llegar a una solución puede resultar muy adecuado. Los planes a futuro son el pilar del día. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Ejercicios como el yoga, donde los movimientos son lentos y calmados son los primordiales para que estabilices tus energías. Inténtalo. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si algo se inicia hoy tiende a tener resultados muy duraderos y positivos, lo que tenías pensando con alguien especial puede hacerse realidad.

Dinero:

Puedes comerciar e involucrarte en actividades financieras, pero lo que va a ser más abundante será la planificación de tus próximos movimientos.

Consejo: Si cada día recoges un puñado de arena, formarás una montaña.