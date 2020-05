Géminis – Horóscopo del 5 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Venus en tu casa uno te invita a reconciliarte contigo mismo, a quererte y cuidarte; te habla del amor propio, de la autoestima, de ser quien eres y de respetar tus principios, todo comienza contigo y luego te entregas al amor de pareja. No se trata de que te acepten como eres, lo más importante es que tú te aceptes.

Dinero:

La energía de la Luna creciente te está ayudando a terminar proyectos, te prepara para que en la Luna llena todo esté felizmente terminado. Culminas tareas pendientes para un cierre exitoso

Salud:

Tienes mucho por hacer y parece que el tiempo no alcanza, aún cuando sabes que el tiempo está a tu favor, tu certeza debe estar ahí, no en otras cosas que no te generan nada. Enfócate y prioriza.

Consejo:

La energía que tienes disponible en este momento es para sanar heridas del pasado con personas que hicieron parte de tu grupo de amigos, es mejor que la aproveches para perdonar y dejarlo donde pertenece: el pasado

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Tierra Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, muy bueno para tener resultados balanceados o equitativos.

Trabajo:

Excelente día para ponerte al día con tareas pendientes y sacarle provecho al tiempo, verás como gozas de los resultados tiempo después. Todo cambio es positivo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Pon tú salud en el primer lugar de tú prioridades, es momento de dejar de consumir tantos alimentos altos en grasa y enfocar tu dieta en algo más balanceado. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Ser honesto/a y leal hará que tus relaciones estén en un momento estable, serás retribuido con las mismas actitudes que brindas hacia los demás.

Dinero:

Con confianza y seguridad puedes crear algunas ventanas en situaciones que creías imposibles, solo hace falta tu fuerza de voluntad.

Consejo: Habla con honestidad, piensa con sinceridad, actúa con integridad.