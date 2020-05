Géminis – Horóscopo del 4 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te es fácil relacionarte con las personas, tu familia, pareja y amigos les encanta compartir tiempo contigo, contagias con tu alegría y ayudas a quienes están contigo, así que no dudes y brilla.

Dinero:

En tu labor eres elocuente, sociable y creativo, encuentras nuevas maneras de comunicación asertiva con tus jefes y compañeros, muchos están aprendiendo a través de tu ejemplo.

Salud:

Estás agotado y preocupado porque tienes mucho por hacer y el tiempo no alcanza, no te afanes por eso, el tiempo siempre está a tu favor.

Consejo:

Busca nuevas experiencias para disfrutar en compañía de las personas con las que te encuentres, quizás cocinar, sembrar plantas, escribir, sal de la monotonía en la que te encuentras.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Fuego Yin, te encuentras direccionando doblemente con Cabra. El elemento Fuego está muy presente en tu día.

Trabajo:

Disfruta de una jornada de trabajo muy tranquila y llena de buenas cosas, tus compañeros te respetaran y crearas un ambiente de confianza y carisma. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Moverse y comenzar a activar el cuerpo es esencial para hoy, no tiene que ser ejercicios de gimnasio, bastaría con bailar y divertirse mientras entrenas. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus habilidades comunicativas estarán muy claras y podrás ser capaz de resolver algún conflicto con tu pareja, podrían llegar a un acuerdo beneficioso para ambos.

Dinero:

Estarás en muy buenas condiciones para cerrar tratos, vender o comerciar. Si tenías pensado hacer alguna clase de negocio hoy es un excelente día para hacerlo.

Consejo: Valora lo que tienes, supera lo que te duele y lucha por lo que quieres.