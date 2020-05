Géminis – Horóscopo del 3 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si no tienes pareja quédate tranquilo, todo llega en su justo momento, piensa muy bien a qué tipo de persona quieres entregarle todo tu amor, recuerda es pareja no complemento.

Dinero:

Enfócate en ser quien verdaderamente eres, el universo confabula a tu favor, así que debes estar atento a las señales, puedes tener un cambio positivo a nivel económico.

Salud:

Las alergias te acompañan y aunque sabes muy bien cómo combatirlas prefieres esconderte y no buscar las verdaderas razones, así que conéctate con tu cuerpo, agradécelo y busca lo que en verdad sucede.

Consejo:

Eleva más tu espíritu hacia la divinidad, tu esencia sabe lo que tu alma requiere, ya has pasado por muchas cosas como para repetir lo que no hay razón de volver a vivir.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Fuego Yang, ¡te encuentras direccionando y triangulando! Hoy es tu momento, aprovecha las energías positivas que recibes.

Trabajo:

Compartir conocimientos y disfrutar de una conversación amena sobre temas de interés es buen plan para hoy, te ayudará a crecer y desarrollarte aún más. Si es posible quédate en casa

Salud:

Pintar, dibujar o colorear mándalas es gratificante para el alma, son ejercicios adecuados para hoy y hacerlos te dará mucha estabilidad para acabar la semana. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Escuchar consejos de personas sabias y con experiencia te ayudará a superar varios obstáculos en tu vida, evita ser impaciente y recibe los comentarios de forma agradable.

Dinero:

Tienes muchas habilidades para comunicarte, puedes dedicarte a adquirir ideas buenas para convencer a alguien sobre temas monetarios que mejorarían tus ingresos. Prepárate y vencerás.

Consejo: “Nuestro destino evoluciona con nosotros, no hay un solo destino” –Eugenio Zanetti.