Géminis – Horóscopo del 29 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Reconcíliate contigo mismo para que puedas dar todo ese amor que tienes y deseas tanto compartir, cuando te liberes del miedo todo llega a tu vida.

Dinero:

El amor propio es merecimiento, cuídate, consiéntete, debes amarte en presente, vive cada día sintiendo que mereces y eres feliz, no dejes de sonreír, el universo observa.

Salud:

Comer frutas y verduras ayudan a tu digestión, la digestión tiene que ver mucho con emociones como el miedo, la angustia o el control.

Consejo:

Los finales son para terminar un camino y comenzar otro, se agradece terminar como se agradece comenzar, sin miedos, sin expectativas, solo con el deseo de estar más cerca de la felicidad por hacer lo que tanto anhelas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Agua Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Es un buen día para que alguien que sea experto en un tema te explique y te llene de conocimiento nuevo. Recibe toda la información posible. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los aromas tienen gran influencia en el día, puedes encender un incienso en tu hogar para nivelar energías y armonizar tu ambiente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Actuar valientemente te brindará muchas oportunidades para que una situación con alguien especial mejore y florezca. Sera muy increíble.

Dinero:

El elemento Metal tiene muy buena influencia en los temas de dinero y éxito, para que todo te resulte procura actuar con organización y prudencia.

Consejo: Cada vez que hacemos frente a nuestros miedos, ganamos fuerza, coraje y confianza.