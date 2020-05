Géminis – Horóscopo del 28 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Tiempo para disfrutar y estar en compañía de las personas que tanto amas, es una época muy especial para expresarle a todos tu agradecimiento y amor. El Sol y Venus potencian toda esa buena energía en ti.

Dinero:

Sabes que el universo te sorprende y tienes muy claro que todo siempre está a tu favor, aprovecha este mes para que disfrutes de todas las cosas buenas que te mereces.

Salud:

Descansa lo que más puedas, busca momentos para estar a solas, hacer limpieza de tu cuerpo y alma, depura todo lo que no te hace sentir bien, recuerda que primero es tu bienestar.

Consejo:

La magia está siempre presente en tu vida, no te olvides de ella, déjate siempre sorprender por el universo, recuerda que el pasado ya pasó y el futuro es incierto.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Metal Yin, te encuentras direccionando doblemente con la Cabra, el elemento Fuego está muy presente en tu jornada.

Trabajo:

Tu comunicación será tu fuerte, tienes la capacidad de hablar con claridad y hacerte entender, excelente para reuniones de trabajo o entrevistas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Saca a relucir tu lado creativo, abrirá tu imaginación y te hará pensar en ideas muy innovadoras. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes tener la disposición de velar por tus sentimientos y expresarle a alguien especial lo que sientes muy dentro, tus palabras serán las adecuadas y todo será escuchado apropiadamente.

Dinero:

Tus ideas en torno a tus finanzas estarán muy bien encaminadas, tendrás habilidades para realizar algo muy favorable.

Consejo: “Una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo” -Confucio