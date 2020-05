Géminis – Horóscopo del 27 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si no tienes pareja existe una alta posibilidad de unión sentimental con una persona del extranjero, bien sea porque estás en otro país o quizás conozcas a alguien, las posibilidades son infinitas y la energía está disponible para ello.

Dinero:

Cree más en tu intuición, cuando dices a crear lo haces de una manera que quedas sorprendido, sin embargo, de eso se trata permitir que el universo haga su magia, tus finanzas siempre estarán bien.

Salud:

Con el Sol pasando por tu signo en estos momentos, te hace sentir alegre y optimista lo que te ayuda a que tu salud y vitalidad mejoren, aprovecha estos días para tomar el sol y salir a caminar.

Consejo:

Es tu mes, aprovecha todo lo que el universo te regala para agradecer y estar en la mejor disposición posible, sabes que todo lo que te propongas lo logras siempre y cuando le pongas toda la intención.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Metal Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, además estás direccionando. ¡Un día excelente!

Trabajo:

Actividades donde estén involucradas varias personas te resultarán muy favorables, compartir conocimiento te dará varios puntos de vista. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Hoy es un buen día para sentir mucha calidez, pasa unos minutos sintiendo los rayos del sol o en algún lugar de tu casa donde el calor sea protagonista. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Las emociones serán tu guía hoy, socializar y expresar tu amor es una gran idea para que tu ambiente sea positivo.

Dinero:

Tú objetivo principal de hoy será el crecimiento y el desarrollo. Tomarás decisiones correctas que te permitirán alcanzarlo.

Consejo: El ser humano no se realiza en solitario, sino en medio de otros individuos de su misma especie. Recuerda siempre esto.