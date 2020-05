Géminis – Horóscopo del 26 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Todo marcha muy bien con tu pareja, en este mes vas a estar más amoroso, receptivo, tus palabras serán más cálidas y todo fluirá de una forma especial entre ustedes.

Dinero:

Se prudente a la hora de hacer compras, puedes estar experimentando muchas emociones con respecto a tus finanzas; sin embargo, no es así, sabes que materializas fácilmente, solo te falta ser más constante.

Salud:

Si no te gusta la medicina tradicional existen otras como la bioenergética, la acupuntura o terapias naturales que pueden ayudarte a sentirte mucho mejor, son métodos no tan invasivos y que te aportan bienestar integral.

Consejo:

Los cambios son necesarios y todo tu ser lo sabe, no hagas resistencia a lo que el universo pone en tu camino, comprende cuál es tu propósito, escucha lo que tu esencia te dice y comienza a recorrer tu nuevo camino.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Tierra Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego es muy importante en tu jornada.

Trabajo:

Algunas decisiones que tomaste en el pasado serán reconocidas y agradecidas por algunos de tus compañeros. Disfrútalo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los lugares cálidos te darán mucha vitalidad, sentir el calor de una chimenea o de los rayos del sol será increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Puedes aprovechar la energía del día para expresar y darle valor a tu voz. Se valiente y defiende tus ideales.

Dinero:

Tienes muy buenas habilidades para comunicarte, combinado con que actuarás adecuadamente en situaciones de negociación. Concreta algo importante.

Consejo: El género femenino será de gran ayuda para resolver algunos temas internos que te mantienen preocupado, pasa tiempo con ellas.