Géminis – Horóscopo del 24 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Día para compartir con tu pareja, familia o en soledad, es para que sientas que la energía del sol está contigo, para que sonrías y seas feliz. Siente que eres el centro y que estás para vivir en plenitud.

Dinero:

Cuando hay momentos de confusión crees que no vas a poder salir, eso sucede en tus sueños, la realidad es muy distinta. El universo siempre te ha consentido, lo que decretas lo materializas, así que pon atención a tus pensamientos porque no hay necesidad de vibrar en escasez.

Salud:

Cuida tu energía, se te está escapando por conflictos que estás creando sin necesidad, convierte a tu mente y tu espíritu en tus aliados no en tus enemigos. Sabes que puedes controlar todo lo que desees, no te dejes dominar por el miedo.

Consejo:

Las personas que están cerca a ti conocen tus potenciales, saben lo valioso que eres ¿entonces, ¿qué te impide reconocerlos en ti? Evalúa de forma sincera lo que crees que te hace falta para ser mejor, más fiel a ti mismo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Fuego Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, conoce quién eres, quiénes te rodean y a dónde vas.

Trabajo:

Es un buen día para enfocar tu mente y distraerte de lo que te rodea, la creatividad es una muy buena opción para despejar los pensamientos. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La nostalgia tocará tu puerta, pensarás mucho en el pasado y en quien te estás convirtiendo. Si es necesario, echa un vistazo hacia atrás y vuelve renovado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si se te presenta un inconveniente con alguna amistad, no te preocupes. Si de verdad existe una conexión real todo se arreglará.

Dinero:

Enfoca tú mente en un tema diferente al dinero, tendrás varios impulsos innecesarios que serán difíciles de controlar, pero tú puedes con todo.

Consejo: “Se llama nostalgia, y sirve para recordarnos que, por suerte, también somos frágiles.” -Cesare Pavese