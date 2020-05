Géminis – Horóscopo del 23 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La vida te pide realizar ajustes o importantes correctivos, ser prudente es la clave a la hora de tomar algunas decisiones que van a afectar tu relación de pareja.

Dinero:

No permitas que por un entorno laboral algo complejo tu ánimo decaiga, se trata de que te reconcilies con las actividades que realizas o tomar las decisiones que te lleven a sentir el bienestar que estás perdiendo.

Salud:

Debes ser consciente que la salud hace parte de tus responsabilidades, procura hacer todo lo posible por cuidarte. Escucha el cuerpo que habitas.

Consejo:

Aprende a focalizar tus energías y a dirigir todos tus esfuerzos en una sola dirección con el fin de obtener lo que anhelas y que estas formen parte de tus realidad.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Fuego Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, es un día muy especial para tus energías, ¡aprovéchalo!

Trabajo:

Estarás interesado en el crecimiento personal y profesional, estar con personas que compartan tus mismos intereses te llenará de dicha. Recuerda recurrir a la virtualidad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Los colores tienen gran influencia en ti, saca tu lado creativo y entretente creando algo increíble. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te dejarás llevar por tus sentimientos, es momento de entregar todo lo que llevas por dentro, será muy bien recibido.

Dinero:

Es un buen día para recibir dinero extra, alguna oportunidad que hayas pensando o algo que tenías en mente, es momento de ponerlo en marcha.

Consejo: “La mente que se abre a una nueva idea, jamás volverá a su tamaño original” -Albert Einstein.