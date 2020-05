Géminis – Horóscopo del 2 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 2 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Das muchísimo amor a tu familia, amigos y pareja, pero te olvidas de la persona más importante: tú. Sabes dar amor y recibir amor, sin embargo, el amor que te das es poco, para ti es más fácil ver todo lo que no tienes a disfrutar de todo lo que dispones.

Dinero:

En tu labor eres reconocido por ser mediador, solucionas rápido y haces todo lo posible para que tus compañeros de labor se sientan respaldados y reconocidos.

Salud:

Dormir más horas, descansar de todo lo que haces en este momento es lo que requieres. Piensa en lo que te gusta hacer para divertirte, en casa también puedes hacerlo.

Consejo:

Recuerda tu propósito, eres inteligente y dinámico no lo olvides, tus palabras son tenidas en cuenta por amigos y familia, esas palabras bondadosas que salen de tu corazón para otros, escúchalas y úsalas a tu favor.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Madera Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego es protagonista en el día.

Trabajo:

Gozarás de una buena reputación entre tus compañeros de trabajo, tienes mucha generosidad e inteligencia que hace que todos se sientan a gusto contigo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El baile tiene una fuerte conexión contigo, inicia o termina tu día con una rutina de rumba o aeróbicos. Te llenarán de energía. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas compartir algo con tu pareja es momento de hacerlo, no te quedes con cosas dentro de ti y exprésalas, te vendría bien saber que te escucharán.

Dinero:

El elemento Fuego trae consigo buenas habilidades para hacer dinero, es decir que si te encuentras con alguna oportunidad donde tus ingresos salgan beneficiados no dudes en aprovecharla.

Consejo: El género femenino tiene mucha influencia positiva en ti, construye una excelente relación con las mujeres a tu alrededor.