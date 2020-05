Géminis – Horóscopo del 1 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Tu amor es incluyente, cuando te sientes feliz y amorosamente correspondido deseas que a todos les pase, en el amor no juzgas, no críticas, sabes comunicarlo y compartirlo.

Dinero:

Cuando tu labor te apasiona el dinero llega por añadidura, ten siempre presente que el hacer no es una obligación es más una devoción, así no tienes que decir: “trabajar es tan maluco que por eso pagan”, no te enganches con esa idea, así el dinero se vuelve una carga emocional.

Salud:

Busca una rutina de ejercicios o el baile, estar en movimiento, no te dejes ganar por la pereza, el movimiento aquieta tu mente, mueve tu ser y eso te hace feliz.

Consejo:

Cuando sientas que estás en modo aislamiento voluntario, recuerda que son momentos que tienes para reconocerte, para enfocarte y priorizar, son tus momentos para recargar tu energía. El viento no tiene que convertirse en huracán para mostrar su fuerza.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Madera Yang, te encuentras en un día Oficial Establecer, muy apropiado para planificar y sentar bases del futuro.

Trabajo:

No es apropiado ejecutar algún proyecto o plan, el día no promueve buenos resultados para aquellas acciones. En cambio, utiliza el día para revisar y cerciorarte de que todo esté en orden. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

No expongas tu integridad física a riesgos innecesarios, lleva tu día muy rutinario. Una buena sesión de ejercicios y comer saludable es más que suficiente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tratar temas de importancia con tus relaciones personales no es buena idea, tienes tendencia a sentirte un poco intolerante y explosivo/a la cual podrían revertir cualquier situación a mala.

Dinero:

Las energías que brinda el día no son óptimas para realizar cualquiera transacción económica, así que si para hoy tenías planeado hacer algo importante es preferible dejarlo a un día más positivo.

Consejo: “La planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futura, sino en el futuro de las decisiones presentes” –Peter Drucker.