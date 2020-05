Géminis – Horóscopo del 17 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 17 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

El amor que profesas desde el respeto, la compasión y la inclusión por todos los seres vivos del planeta tierra, es el amor que debes sentir por ti, se verá reflejado en el autocuidado, el respeto por tu cuerpo y la auto sanación.

Dinero:

Cuando tomas consciencia de lo que realmente te hace feliz en tu quehacer diario sea un emprendimiento o labor empresarial, te conectas desde la prosperidad y el agradecimiento, así eres realmente feliz.

Salud:

Tu sistema nervioso algunas veces te hace pasar malos momentos, simplemente reconoce lo que te hace daño, perdónalo, sánalo e integra a tu vida nuevas estrategias como la meditación y la relajación, fortaleces así todos tus sistemas.

Consejo:

Tienes un gran poder en la comunicación oral y escrita, las personas te escuchan y leen tus escritos, tienes conexión universal, no la dejes a un lado.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Metal Yang, te encuentras en un día Oficial Balance, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Este momento es bueno para que tus ideas sean escuchadas y puedas escalar poco a poco en tu área laboral. ¡Podrás hacerlo! Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tener un balance en la salud es vital, cuídate de las comidas que no alimentan realmente y procura hacer ejercicio rutinariamente. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Intenta llevar tu balanza hacia la parte de la empatía y el cariño, en este momento está ganando una parte de ti que no es la correcta. Actitud positiva, ante todo.

Dinero:

El elemento del día es Metal y este corresponde a lo material y el dinero, puedes aprovechar la energía para hacer movimientos pequeños y no tan importantes. Cuando sea tu día, podrás hacer los que faltan.

Consejo: “El hombre solo mantiene su equilibrio cuando se mueve hacia delante” -Maxwell Maltz.