Géminis – Horóscopo del 16 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 16 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Estás lleno de virtudes y bondades, tú eres el único que no lo cree. Recibe todo el amor y el apoyo de las personas que te rodean, eres un ser maravilloso, deja de negarlo.

Dinero:

Trata al dinero como lo que es: una energía que te acompaña siempre. Puedes concretar lo que anhelas si dejas de vibrar en escasez o en miedo.

Salud:

Si quieres transformaciones en tu vida hoy es un día muy bueno para ello, deseas renovarte, estás escuchando lo que tu cuerpo dice.

Consejo:

Es un día en el que todo está a tu favor, depende de ti cómo tomes lo que el universo te brinda, enfócate en lo que deseas, con disciplina y mucha confianza lograrás lo que te propongas.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Tierra Yin, te encuentras direccionando doblemente con Cabra, el elemento Fuego está muy presente en tu día, ten en cuenta lo siguiente:

Trabajo:

Vas a tener una facilidad para explicarte y convencer que serás capaz de obtener prácticamente todo lo que te propongas, sácale provecho a eso. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Las actividades cálidas, donde seas capaz de sentir el calor en tu cuerpo son mágicas. Intenta hacer algo de ejercicio movido para que toda lo negativo se vaya. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un buen día para dejar atrás las inseguridades y el miedo. Ahora lo esencial es estar rodeado de personas que te transmitan estabilidad y amor. No permitas nada menos.

Dinero:

El día es característico para la abundancia, y tienes energías positivas influyendo en tus habilidades para hace dinero. Combínalo y si sabes usar bien tus cartas, tendrás una poción poderosa para ti,

Consejo: Cuando la confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva.