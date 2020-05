Géminis – Horóscopo del 15 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 15 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Sabes muy bien cómo comunicarte, sin embargo, aún no eres capaz de expresar tus sentimientos, tus más íntimas emociones, esas las escondes como si las protegieras. Es importante hacerlo, no esperes a explotar.

Dinero:

Eres ágil, creativo, mental, racional e inquieto, por eso sabes lo que mereces y tienes confianza en ello, tienes muy claro que para ti el dar y el recibir están en el mismo plano.

Salud:

Ejercita tu cuerpo y ten un plan para hacerlo a diario, sabes qué te aporta energía y sientes bienestar, así generas cambios en tu postura y tu columna siente el descanso.

Consejo:

Recupera tu esencia, no permitas que tu propósito se desvíe, lo más importantes es que hagas lo que más te guste y puedas ponerlo al servicio de la humanidad.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día de Caballo de Tierra Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, agradece las energías maravillosas que te provee el universo.

Trabajo:

Los trabajos en equipo son tu fuerte, estarás muy motivado/a por la conversación y el intercambio de ideas, increíble para tu creatividad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Una sesión de Reiki te mantendrá en balance con lo que te rodea, busca la manera de nivelar tus sentimientos y alinearte con lo que transmites. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Te sentirás con mucho amor dentro de ti, querrás repartirlo entre los que te quieren. Déjate llevar por ese sentimiento y haz sentir amado a más de una persona.

Dinero:

Es importante, para que triunfes en este ámbito, que escuches consejos y manejes un poco el orgullo. Es bueno aceptar que todos nos equivocamos y estar agradecidos de que hay personas dispuestas a ayudarnos

Consejo: “No esperes a que te toque el turno de hablar: escucha de veras y serás diferente” -Sir Charles Chaplin