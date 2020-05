Géminis – Horóscopo del 14 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 14 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Buscas una relación con tu pareja donde te sientas más cómodo, tranquilo, pudiendo hacer lo que te gusta y disfrutarlo en compañía de tu pareja, quieres que exista más unión entre ustedes. Propíciala.

Dinero:

En tu labor todo fluye, si deseas un cambio toma la decisión que te haga feliz a ti, no pienses en los otros, debes disfrutar y ser feliz con lo que haces. Si tienes miedo pon en la balanza lo que pierdes cuando te dejas de lado a ti mismo.

Salud:

El ejercicio te vitaliza, es lo que realmente te enraíza a la madre tierra, requieres más de naturaleza y menos de tecnología, sal a caminar y a disfrutar de los rayos del sol.

Consejo:

Conoces tus dones, replícalos e intégralos en todos los ámbitos de tu vida, sé generoso con ellos, pon los pies en la tierra y la mente en el universo, así tienes la conexión perfecta.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Serpiente de Fuego Yin, te encuentras direccionando con Serpiente y Cabra, el elemento Fuego es característico en tu jornada.

Trabajo:

Tienes muy buena comunicación con los demás hoy, puedes utilizarlo a tu favor para alguna negociación o para convencer a un público de tus propuestas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Buscaras tu estabilidad mental y física, te interesará hacer ejercicios relajantes donde exista una nivelación de las energías, como el yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Será gratificante tu día ya que has demostrado ser una persona correcta y fiel, apóyate en el género masculino para cualquier actividad que tengas, son de gran apoyo familiar y emocional.

Dinero:

Tendrás buenas habilidades para hacer un movimiento que te genere más ingresos, tienes buena energía acompañándote, lo que te permitirá tener éxito en lo que planteas.

Consejo: Pasa el día en familia, te hará sentir ese calor humano que a veces necesitamos.