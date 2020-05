Géminis – Horóscopo del 13 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 13 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Tu pareja actual es la que has escogido no para que te enseñe, tampoco para que te complete, es para que te acompañe y entre los dos se impulsen a ser mejores seres humanos. No pierdas ese foco.

Dinero:

Obtén lo que quieras, el universo todo lo tiene dispuesto así que enfócate en lo que te hace feliz y labora en ello, ser feliz es lo que el universo tiene preparado siempre, no le lleves la contraria.

Salud:

Recupera tu tranquilidad, lo más importante es que puedas descansar, disfrutar del día, hacer ejercicio y comer muy bien, la salud emocional es tan importante como la física.

Consejo:

Puedes hacer todo lo que desees, cuando lo requieras y con la certeza de que todo está cubierto, así es que tienes todo lo que requieres y nada te va a faltar.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Cerrado, no promueve buenos resultados, por lo tanto, ten en consideración las siguientes recomendaciones:

Trabajo:

Los trabajos en equipo son de gran utilidad para ti hoy si tienes problemas con alguna actividad, pedir y recibir ayuda es apropiado para tu jornada. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Tu salud debe ser tu principal prioridad, debes tener cuidado y no exponer tu integridad física a riesgos innecesarios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si se te presenta algún conflicto evita hacer promesas que sabes que no estás preparado/a para cumplir, es preferible ser honesto/a y cuando te sientas capaz, realizar el cambio.

Dinero:

Esperar a un día más próspero para hacer cualquier movimiento en tus finanzas es lo más recomendado, hacer algo hoy solo podría traerte algunos malestares.

Consejo: Pedir ayuda y saberla recibir no te hace pequeño, sino todo lo contrario es la fase más humilde y honesta que un ser humano posee.