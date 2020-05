Géminis – Horóscopo del 12 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 12 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si no tienes pareja y conoces a alguien en el exterior, con Sagitario en tu casa siete, hay muchas posibilidades que una amistad se vuelva romance así sea en la distancia, no lo dejes pasar pon la intención que el universo se encarga.

Dinero:

Cáncer en tu casa dos te hace sentir curiosidad y deseos de investigar cómo aumentar tus finanzas, esa curiosidad es propia de este signo y te puede ayudar a buscar otros recursos para equilibrar tus finanzas.

Salud:

Recuerda comer muy bien, ejercitarte, reconocer tu cuerpo y agradecerle, ser consciente de tus horas de descanso y estirar para que no te canses, no te dejes abrumar por los tiempos, todo está a tu favor.

Consejo:

Hoy está la energía disponible para que seas más optimista y alegre independientemente de las circunstancias, si tienes una buena actitud todo es posible, así que tus emociones con vibración más baja las puedes dejar a un lado.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Madera Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, mira hacia atrás, solo para volver a encontrar tu esencial, no para quedarte ahí.

Trabajo:

Si actúas impulsivamente seguramente tendrás que retroceder varias veces para corregir errores, para que todo salga correctamente es preferible que vayas paso a paso y en calma. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

La melancolía y la nostalgia te acompañaran hoy, evita reprimirlo y en cambio, siéntelo y añora tiempos pasados que fueron importantes para ti, si lo controlas bien podrás recordar cuál es tu esencia y tu propósito. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No tendrás una buena conexión con tus amigos, algunas discusiones y malentendidos se te atravesaran y complicaran la confianza que se tenían. Siempre recuerden porqué están unidos.

Dinero:

Reflexiona dos veces, si es necesario, antes de comprar algo que crees necesitar. Controla los deseos que en el momento no es buena idea satisfacerlos, cuando tengas total seguridad de que tu entorno está equilibrado, ahí es donde puedes tomar la decisión.

Consejo: Es de sabio rectificar, así que siempre es bueno dar el primer paso, eso nos hace sentir libre.