Géminis – Horóscopo del 11 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 11 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Amor propio, no cuesta tanto, el amor que das a los otros primero debes dártelo a ti mismo. No busques los peros, busca todo lo bueno que hay en ti, poténcialos y así lo otro que no te gusta tanto ya no es tan visible.

Dinero:

En tu labor no te enganches con lo que no te gusta, deja que todo se vaya solucionando, sabes que tienes muchas personas que te aprecian y te valoran, se feliz y agradecido, recuerda que hay personas con limitaciones mucho más grandes en este momento.

Salud:

Enfermas por que te dejas invadir por los nervios y el temor se apodera de ti, tu cuerpo en general se resiente, sabes que puedes sanar si comienzas por comprender tus emociones.

Consejo:

El universo siempre te acompaña, lo sabes, conoces cómo obra en ti, así que pide su ayuda si sientes que la requieres, no lo dejes a un lado, dales la importancia que merecen.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Madera Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, tienes un momento muy especial en tus manos, disfrútalos.

Trabajo:

Tu inteligencia y carisma lograrán que seas el centro de atención en tu trabajo, alguna recompensa muy merecida podría llegar a ti y recibirla con los brazos abiertos es lo ideal. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

El baile es un buen ejercicio para fortalecer las energías que el día te está dando, ¡inténtalo! pon el cuerpo en movimiento al son de la música. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tus sentimientos te guiaran hacia la compasión y la bondad, estarás muy motivado en ayudar a los demás y guiarlos hacia crecimiento y desarrollo.

Dinero:

Excelente momento para recibir algún retorno de una inversión o de algún prestamos que le hiciste a alguien, aprovecha para cobrar lo que te deben. Es posible que algún ingreso extra llegue.

Consejo: “No es la recompensa lo que eleva al alma, sino la labor que le ha valido esa recompensa” -Multatuli