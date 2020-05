Géminis – Horóscopo del 10 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 10 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Con tu pareja todo está muy bien, el diálogo y la confianza que existe entre ustedes es lo que fortalece los lazos que los une, lo más importante es no dejar que la rutina tome el control en su relación.

Dinero:

El merecimiento lo tienes más que claro, sabes que el universo te provee y cuando lo integras a tu día a día nada te hace falta todo está cubierto, piensa que la prosperidad está siempre a tu favor.

Salud:

No dejes que tus emociones tomen el control de tu día, puedes mejor reconocer lo que sucede y buscar una solución como el diálogo o poner la atención en otro asunto diferente hasta que retomes la calma.

Consejo:

Tienes muchas razones para seguir en tu crecimiento espiritual, sabes que el universo te guía y que alejarte no es opción, has recibido todos los beneficios de seguir este camino.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Agua Yin, te encuentras en daño con el Buey, es un momento de reflexión y de pasar tiempo contigo mismo, aprovéchalo.

Trabajo:

Es preferible que hoy te dispongas a descansar tu mente y tu cuerpo, el estrés de los días te podría indisponer mucho y es necesario tener un balance. Si es posible quédate en casa.

Salud:

La autoconciencia, el ver dentro de ti y entender el porqué de tus acciones es importante para corregir varias actitudes que no van con tu espíritu. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tú paciencia estará muy delicada, todo comentario o acción por parte de alguien más será tomada de forma muy exagerada por ti. Intenta mantener el control de tu impulsividad.

Dinero:

Se muy selectivo con respecto a quienes le comentas tus proyectos y metas, puede que alguien no te brinde consejos adecuados y esto haga que varias oportunidades se pierdan.

Consejo: “Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada, y esa parte eres tú” – Aldous Huxley