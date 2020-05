Géminis – Horóscopo del 9 de Mayo de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 9 de Mayo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Eres el amor generoso, compasivo, amable y tranquilo, cuando te sientes en paz eso es lo que brindas y regalas a quienes disfrutan de tu compañía, no dejes abatirte por tu negatividad.

Dinero:

Das hasta de lo que no tienes para que los tuyos estén tranquilos, compartes desde el amor y por eso el universo siempre te retribuye, lo haces desde el corazón y no desde la razón.

Salud:

A moverse, llegó la hora de salir de la cama y la silla del escritorio, baila, monta en bicicleta, cualquier ejercicio que te haga recuperar tu fuerza vital y ganas de salir de tu rutina.

Consejo:

Crees en los caos y por eso los creas, enfócate en hacer lo que debes hacer y así no sentirás culpas ni remordimientos después, sabes que puedes organizarte muy bien, ya conoces lo que sucede y la sensación que sientes, recupera la tranquilidad.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Agua Yang, te encuentras en choque con la Rata, todo puede cambiar en una abrir y cerrar de ojos, mantente atento/a.

Trabajo:

Las reuniones de trabajo no serán las más productivas para ti, no contarás con una buena capacidad para juzgar y sacar ideas valiosas. Intenta darle un descanso a la mente. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es necesario ponerle más cuidado a tu salud, no te estas cuidado lo suficiente y puede desencadenar algo más grave. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Los conflictos con tu pareja serán recurrentes, intenta darle un espacio a quienes lo necesitan, incluso si quien lo necesita eres tú.

Dinero:

No estarás con el ánimo ni la disposición para cerrar algún contrato o venta, podrías encontrarte con varios inconvenientes y discusiones.

Consejo: “El secreto de la salud mental y física no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir en el momento presente sabiamente” -Buda.