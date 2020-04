Géminis – Horóscopo del 7 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 7 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La relación con tu pareja está muy bien, se llega a un acuerdo para encontrar solución a los momentos complejos, el diálogo es muy importante permite que todo se vaya acomodando.

Dinero:

Cuando no le das tanta relevancia, tus finanzas son más estables, debes tener la certeza de que todo está bien, eres generoso por naturaleza, no cambies lo que ya hay innato en ti.

Salud:

Los cambios bruscos de temperatura hacen que tengas alergias, cuídate en esta época, la alimentación y el ejercicio te ayudan.

Consejo:

Eres una persona alegre y sociable por naturaleza, no pierdas tu buen humor, no dejes que tus días se amarguen, la alegría es una forma de agradecer al universo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Dragón de Metal Yang, te encuentras en un día oficial de establecer. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para sacarle provecho:

Trabajo:

Es día favorecedor para la creación de ideas y estrategias, céntrate en esas actividades y te rendirá mucho la jornada.

Salud:

No te utilices esfuerzo extra para algún ejercicio, conoce hasta donde llegas y cuídate de algún accidente innecesario. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Tienes que vencer tus miedos y comenzar a creer en tu intuición, sabes que vas haciendo las cosas bien, pero tú mismo/a te frenas.

Dinero:

El día tiene energía positiva para pedir favores o ayudas, si se te presenta alguna situación parecida no dudes aprovecharla.

Consejo: Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta.