Géminis – Horóscopo del 6 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 6 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Disfruta el amor, no lo pienses tanto, no lo compares. Agradécelo y valóralo. Es momento de sentir esa energía infinita y poderosa rodear tu mundo y tu vida, no dejes que tu mente le ponga límites.

Dinero:

Haz lo que te apasiona, lo que realmente disfrutas y verás cómo los recursos llegan solos, no temas aprender cosas nuevas y en especial, ponerlas en práctica y a tu disposición.

Salud:

No saques más excusas y pon tu cuerpo en movimiento, no permitas que te gane la pereza y ejecuta todas esas ideas. Haz ejercicio, hazte esa mascarilla que quieres preparar hace días. Hoy no se valen las excusas.

Consejo:

Si decides aplazar algo que te trae bienestar, es como decirle al universo que no lo requieres, que no es importante para ti. Deja la pereza y ponte en acción.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Tierra Yin, te encuentras en destrucción con el Perro. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Hoy es un buen día para darse cuenta de quienes son de confiar en tu vida, es posible que te encuentres con situaciones que hagan romper la confianza que tenías en algunas personas.

Salud:

Para activar tus energías es bueno estar acompañado/a de mujeres, apóyate en ellas y deja que su sabiduría nutra tu mente. Evita el contacto físico, recurre a la virtualidad si es necesario. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Hoy puedes darle un vistazo al pasado y recodar tiempos de antes, encuentra fotos o videos viejos. Sin embargo, no te quedes estancado ahí, solo es para recordar.

Dinero:

Para hoy hay que controlar los impulsos, compras innecesarias pasaran por tu mente y debes recordarte que no vale la pena. Ahorra tu dinero.

Consejo: Está prohibido rendirse, respira hondo y sigue que mejores días vienen.