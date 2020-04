Géminis – Horóscopo del 5 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 5 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Disfruta el amor, no lo pienses tanto, no lo compares. Agradécelo y valóralo. Es momento de sentir esa energía infinita y poderosa rodear tu mundo y tu vida, no dejes que tu mente le ponga límites.

Dinero:

Haz lo que te apasiona, lo que realmente disfrutas y verás cómo los recursos llegan solos, no temas aprender cosas nuevas y en especial, ponerlas en práctica y a tu disposición.

Salud:

No saques más excusas y pon tu cuerpo en movimiento, no permitas que te gane la pereza y ejecuta todas esas ideas. Haz ejercicio, hazte esa mascarilla que quieres preparar hace días. Hoy no se valen las excusas.

Consejo:

Si decides aplazar algo que te trae bienestar, es como decirle al universo que no lo requieres, que no es importante para ti. Deja la pereza y ponte en acción.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Tierra Yang, estás triangulando con la Tigre y Perro. ¡Es tu día, aprovéchalo!

Trabajo:

Es un buen día para discutir temas importantes en tu hogar, si tienes que expresar algo serás muy correcto/a al hacerlo y pueden lograr resultados positivos.

Salud:

Puedes recurrir a la virtualidad para ver conciertos y dejarte envolver por la música en vivo, te llenará mucho el alma y hará que te sientas alegre. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Disfrutaras de la compañía de los que te rodean en tu hogar, ver una película o jugar algún juego de mesa afianzara el lazo que tienen.

Dinero:

Hoy es un dia para alejarse un poco de las finanzas y compartir tus conocimientos con personas que lo requieren. Estarás motivado/a por el entendimiento entre personas.

Consejo: El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido.