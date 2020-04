Géminis – Horóscopo del 4 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 4 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Comprende que eres amado y no pongas en duda los sentimientos de los demás, emocionalmente todos pueden tener altibajos y por eso no debes sentirte menos apreciado o menos valioso. Debes escuchar y ser apoyo.

Dinero:

Debes poner un límite y entender que es momento de ser menos egoísta, es momento de dar. Siempre hay, aprovecha lo que tienes y hoy no busques más.

Salud:

Usa tu poder de la palabra para expresar tus sentimientos de forma sana, sentirás alivio y encontrarás apoyo. Verás los cambios influyendo en tu descanso y en tu cuerpo físico.

Consejo:

No siempre se trata de ti, no siempre debes ser el centro. Comprende que hoy se trata de comprender la importancia de la comunidad y eso implica priorizar nuestras necesidades, ser más empático y menos egoísta.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Fuego Yin, estás en daño con el Buey, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para llevarlo de la mejor manera:

Trabajo:

Es importan que si se te presentan inconvenientes los afrontes de la manera más positiva posible, trata de cultivar la tolerancia. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Debes mantener el control de tus emociones negativas, al sentirlas te están debilitando en gran medida. Maneja una respiración controlada cuando te sientas así.

Amor:

Si te sientes agobiado/a por algo ten cuidado con quién y cómo te desahogas, es probable que hagas sentir mal a alguien por transmitirle tu mal humor.

Dinero:

Es preferible ser selectivo/a al momento de escuchar consejos, es posible que no todos estén en sintonía con lo que quieres lograr.

Consejo: “El que sonríe en vez de esfuércese, es siempre el más fuerte” –Proverbio japonés.