Géminis – Horóscopo del 1 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Te encanta vivir de fantasías y planear un futuro, el amor y el romance es lo tuyo, disfrútalo si lo tienes, pero no lo exijas, simplemente deja que se den las cosas naturalmente.

Dinero:

Siempre te has sentido asistido por el universo, no eres una persona materialista, por eso agradeces y disfrutas lo que tienes, siempre recibes con gratitud y así lo manifiestas desde el corazón.

Salud:

Descansa son días de cambio y momentos en que las fuerzas escasean, es normal. Disfruta de tu buena vibra y compártela con los otros, así recuperas tu energía vital.

Consejo:

Sabes que te encanta salir y disfrutar de tu pareja o amigos, en este momento no puedes hacerlo, ahora hay muchas maneras de compartir y alegrar sus días, cuando te sientes feliz eres la mejor compañía.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Perro de Madera Yang, estás triangulando con la Tigre y Perro. ¡Es tu día, aprovéchalo!

Trabajo:

Tienes carácter frente a los retos que se te presenten, guía a las personas para que los resultados sean positivos y se cumplan las metas.

Salud:

Una recarga energética es muy positiva para hoy, busca hacer actividades que te generan mucha emoción y prosperidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es el momento para sentir toda la alegría que puedas, destaca con tu brillo por donde pases y contágiala para que todo tu entorno sea positivo.

Dinero:

Eres inteligente al momento de tomar decisiones, eso combinado con la perseverancia abre muchas puertas correctas.

Consejo: Hay tres cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser.