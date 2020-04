Géminis – Horóscopo del 30 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 30 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Con la pareja te sientes muy a gusto, tienen mucho para compartir y disfrutar uno del otro, siempre mantienen el diálogo y saben cuándo deben callar para evitar conflictos.

Dinero:

Tienes la energía de Marte para hacer todo lo que debes hacer, el aumento llega y tu labor cada día será más fácil de realizar, todo se irá acomodando, no desesperes.

Salud:

Debes hacer ejercicio, de una u otra manera debes moverte, activa tu energía vital y descubre que puedes organizar tus horarios, compromiso.

Consejo:

Aprovecha este buen momento, aunque parezca que vas a desfallecer no será así, el universo sabe que puedes hacer y por eso te está enviando las oportunidades, el miedo déjalo que pase de largo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Conejo de Agua Yin, te encuentras en destrucción con el Conejo, trata de mantener tu círculo de relaciones muy fortalecido.

Trabajo:

Siempre es buena idea escuchar consejos de los demás, intenta controlar tu impulsividad al momento de tomar decisiones en equipo, todos puedes expresar sus opiniones y son válidas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Es posible que te sientas algo desconectado con tu esencia, pasar tiempo con algunas mujeres importantes en tu vida te ayudara a mirar hacia atrás y recordar quien eres. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Trata de ser un poco modesto si logras algo, personas a tu alrededor podrían tomarlo como un acto de arrogancia y la incomodidad saldrá a relucir.

Dinero:

No es buen momento para involucrarte en los temas financieros, eres muy propenso/a a comprar artículos innecesarios que solo te brindarán felicidad inmediata, preocúpate por tu estabilidad emocional.

Consejo: Tu esencia es el lugar donde yacen todas las respuestas.