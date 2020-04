Géminis – Horóscopo del 29 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 29 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Más equilibrio en tu vida para que te armonices, construye desde adentro sin dramas y sin miedo, entrégale al universo lo que no te guste y potencia todo lo bueno que hay en ti.

Dinero:

En tu labor profesional es donde están tus grandes oportunidades, pon más voluntad y determinación para alcanzar tus propósitos, así tendrás la oportunidad de demostrar y demostrarte todo lo que puedes lograr cuando te lo propones.

Salud:

Estás cansado y agotando tu energía, te estás comprometiendo a realizar muchas cosas a la vez, organiza tu tiempo y que tus descansos sean para recuperar tu energía, así tu vitalidad y buen humor te ayudan a no sentir tanta angustia.

Consejo:

Recuerda que eres feliz por naturaleza y que no debes entregar tu tranquilidad, pon límites a todo y a todos los que la perturben, cuando te dejas afectar pierdes tu norte.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Tigre de Agua Yang, te encuentras triangulando con Tigre y Perro, energías maravillosas te rodean en cada paso.

Trabajo:

Estás muy preparado/a para enfrentar retos que te hagan sacar lo mejor que llevas dentro, tu inteligencia y extroversión te harán todo más fácil. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Saca a relucir tus habilidades creativas, te gustará experimentar y crear con tu imaginación. Dibujar, pintar o diseñar es vital hoy. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

La calidez de la familia es un sentimiento que no te dará nadie más, hoy apóyate y realiza actividades junto a ellos. Será un día maravilloso.

Dinero:

Eres muy competitivo/a y más cuando se trata de ti mismo, es momento de continuar creciendo y dar el salto de fe hacia un nuevo comienzo.

Consejo: Recuerda que para que las cosas salgan mucho mejor es recomendable estar rodeado de personas que te apoyen.