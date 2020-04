Géminis – Horóscopo del 28 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 28 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Demuestra el amor por tu familia, llámalos o si vives con ellos, ten un bonito detalle seguro ellos estarán muy contentos y te lo agradecerán siempre, todos se sentirán muy felices.

Dinero:

Las finanzas se mantienen estables, por el momento no hay de qué ocuparse, ten presente que el diálogo directo y franco ayuda para que no tengas cargas laborales.

Salud:

Hoy aliméntate de forma sana, no dejes que te gane la ansiedad, muchas veces es esto lo que regula lo que comes o lo que dejas de consumir. Si es necesario, busca ayuda para aprender a manejarlo.

Consejo:

Restricciones autoimpuestas, evalúa muy bien si te sirven para algo o simplemente están frenando tu evolución, somos muy buenos para encontrar las excusas que nos impiden encontrarnos con nuestra esencia.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Buey de Metal Yin, te encuentras en daño con el Buey, elige con prudencia quien te aporta positivamente y quién no.

Trabajo:

Es factible que te encuentres algo explosivo/a e irritable, maneja las actitudes impulsivas que pueden forzarte a decir y a hacer cosas que no son las correctas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Intenta mantener una respiración consiente y controlada al momento de sentirte a punto de estallar, es primordial comenzar a manejar esas emociones. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Cuida bien tus palabras, no te descargues con personas que no merecen ese tipo de trato. Si sucede, lo mejor es aceptarlo y disculparse.

Dinero:

Espera por tramites, negociaciones o para realizar alguna venta, no será tu fuerte hoy ya que te encuentras con poca paciencia y muy temperamental, lo cual puede ocasionar que haya conflictos.

Consejo: “La amargura y el orgullo son hermanos gemelos; el mal humor y la irritabilidad son sus inseparables acompañantes” –Teresa de Calcuta.