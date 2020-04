Géminis – Horóscopo del 3 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 3 de Abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

La vida es para estar en contacto con los otros, te gusta ser sociable, tener amigos y amas la familia que tienes, así que una palabra amable, un abrazo en la distancia y un te quiero le vendría muy bien a los tuyos, comienza hoy.

Dinero:

Lo material está cubierto, recuérdalo y no hagas un drama por lo que te hace falta hoy, en realidad nada te hace falta, tienes lo necesario, no hay que llevar todo a los extremos.

Salud:

Cuida tu alimentación, el descanso y el ejercicio, te agotas por largas jornadas de trabajo, busca la forma de recuperarte, conéctate con la tierra y el sol.

Consejo:

Recuerda que tienes un humor fino que en estos momentos te puede ayudar y ayudar a otros, tu risa denota alegría, no es fingida, no aparentas lo que no sientes, entonces sonríe más a menudo.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Fuego Yang, te encuentras en choque con la Rata. Es posible que se presenten altibajos.

Trabajo:

Puede haber fallos en el proceso o elaboración de un plan o estrategia, el ambiente estará pesado y nada amigable. Esto conlleva a mucho estrés, trata de siempre mantenerte al margen lo que puedes cargar en tu espalda.

Salud:

Debes cuidar tu alimentación, poco a poco dejar de consumir tanta grasa y azucares. Le ira muy bien a tu salud. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es preferible que te abstengas a involucrarte en temas ajenos a ti, no tienes la mente clara como para juzgar a las personas ni preocuparte por sus problemas.

Dinero:

Para evitar algún inconveniente con respecto al dinero es preferible que limites tus movimientos económicos. Pueden haber malentendidos y desigualdades.

Consejo: “La mayor arma contra el estrés es nuestra habilidad para elegir un pensamiento sobre otro” –William James.