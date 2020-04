Géminis – Horóscopo del 2 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de Marzo de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Hoy es un día muy especial para reconectar con todo lo que te gusta, puedes darte un baño de burbujas, un masaje, usar el perfume que tanto te gusta, hoy es para contemplar tu cuerpo y revitalizar tu energía.

Dinero:

Es un buen día para que tu familia esté muy bien financieramente y buscas que la tranquilidad sea lo más importante para ellos, por eso hay que mantener la calma y tú sabes cómo hacer para que todos estén bien.

Salud:

Cuidado con tu labor, debes poner límites y no dejarte afectar por lo que sucede, es muy importante para no entrar en angustia, no te exijas demasiado y descansa, el ejercicio te aportará vitalidad.

Consejo:

Mantén el optimismo, las buenas noticias llegan cuando menos lo esperas, así que pon atención, el universo sabe lo que requieres y te lo brinda en todo momento, lo importante es que estés atento a las señales.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Madera Yin, te encuentras en un día oficial de éxito. Es un día con energías positivas.

Trabajo:

Generar una lluvia de ideas es muy provechoso para el día, ya que pueden surgir opiniones muy interesantes que traerán resultados efectivos.

Salud:

Toma la iniciativa de comenzar o terminar un libro que desde hace ya un tiempo quieres leerlo, pero no has tenido la determinación. Hoy puedes intentarlo y será gratificante.

Amor:

Brindar tu ayuda a quien más lo necesitan es muy apropiado para hoy que el elemento Madera está presente. La compasión y la generosidad son actitudes muy importantes.

Dinero:

Es el momento de tomar decisiones inteligentes, si así lo deseas puede ser un día muy abundante en términos de dinero.

Consejo: Insistir, persistir, resistir y nunca desistir.