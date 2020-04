Géminis – Horóscopo del 27 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 27 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Con la pareja no hay que tener roles de poder, lo mejor es estar al mismo nivel, crecer juntos y poder disfrutar de los logros sin competencia, así la relación se va fortaleciendo.

Dinero:

Sabes cual es tu propósito, no lo pierdas de vista; sin embargo, le estás poniendo límites a tu hacer, comprende que puedes obtener lo que deseas si respetas los tiempos del universo.

Salud:

No permitas que tus pensamientos e imaginación te hagan una mala jugada, no te dejes llevar a lo inexplicable, simplemente recurre al momento que te da paz interior y quédate allí hasta que la tranquilidad vuelva.

Consejo:

La conjunción Júpiter Plutón en la Casa 8, se refiere al potencial de transformación que tendrás siempre y cuando no lo racionalices, tanto interna como externamente. Para que se de, debes confiar más en tus instintos y permitir que el universo obre en ti.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Rata de Metal Yang, te encuentras en choque con la Rata, tú salud debe ser tu prioridad.

Trabajo:

En tu área laboral puede presentarse situaciones poco pacíficas, el ambiente estará tenso. Es mejor no involucrar a nadie en tus tareas. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Cuídate tanto interna como externamente, come saludable y realiza ejercicio adecuados para ti. El balance es primordial. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es preferible guardar silencio que decir algo hiriente o sin lugar alguno, no serás capaz de juzgar con claridad a otras personas o situaciones.

Dinero:

Tendrás un día complicado para las finanzas, donde todo tendrá altibajos y variaciones. Dedícate a una actividad donde no haya tanto riesgo.

Consejo: La palabra tiene un alto poder de construir o destruir. Recuérdalo antes de expresar algo.