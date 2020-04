Géminis – Horóscopo del 26 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 26 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

En estos momentos sientes que el amor crece y la empatía es mayor en la relación de pareja, no has permitido que el drama sea tu máxima expresión, compartes desde el amor y tu pareja así lo siente.

Dinero:

La labor que hoy desempeñas disfrútala, si el universo te ha llevado hasta allí es por algo, no te sabotees, ten calma y confía en que todo llega a su debido momento, demuestra que lo recibes y agradeces.

Salud:

No requieres estar ansioso, expectante ni mucho menos angustiado, sabes que estás protegido y que todo lo que sucede es para tu mayor beneficio, pon tu atención en lo realmente importante, en tu bienestar.

Consejo:

Estás concentrado en fortalecer tu vida espiritual, en ampliar conocimientos y buscar ayudar a los otros a través de lo que sabes, es tu propósito y te hace feliz.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cerdo de Tierra Yin, te encuentras en un día Oficial Peligro, ten en cuenta las siguientes recomendaciones llevarlo de la mejor forma:

Trabajo:

Es día para realizarlo como de rutina, no salirse de lo ya establecido ni tomar decisiones muy importantes. Vive lo más tranquilo/a posible hoy. Si es posible quédate en casa.

Salud:

Cuida tu salud, no intentes hacer ejercicios que son muy extremos o peligrosos, para ejercitarse es mejor realizar una sesión de yoga. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Si necesitas un favor o pedir ayuda para realizar algo puedes intentarlo hacer hoy, tu simpatía y honestidad hace que las personas se sientan muy bien al ayudarte.

Dinero:

Tendrás muchas ideas estarán en tu mente, anótalas y comienza a averiguar cuál puede ser más viable para alcanzar una meta o crecer en lo económico.

Consejo: Tu día debe empezar y terminar con un gracias pase lo que pase.