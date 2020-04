Géminis – Horóscopo del 24 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 24 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Eres el comunicador por excelencia, así que aprovecha el momento para hablar con los tuyos, tienes el don de tranquilizar con la palabra, tu calma los sana y reconforta.

Dinero:

Eres creativo por eso debes usarlo a tu favor, sea en tu labor o para estudiar, más adelante recibirás los beneficios y puedes estar tranquilo, tus finanzas estarán en su mejor momento.

Salud:

No permitas que el entorno te afecte, hay que tener calma, tus problemas digestivos son más emocionales que por la alimentación; usa la meditación, relajación o un baño caliente para renovar tu energía.

Consejo:

Tienes la inteligencia y las capacidades para hacer lo que desees, entiende las señales del universo, solo piensa en lo que hoy tienes y agradécelo, ocúpate de ser feliz y vivir el día a día.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Gallo de Fuego Yin, te encuentras en un día Oficial Inicio, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Un día muy bueno para realizar reuniones de trabajo, discutir avances y futuros movimientos. Una lluvia de ideas podría facilitar la actividad. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Prender una vela y hacer una sesión de meditación podría llenarte de energía muy reconfortante, pruébalo y déjate llevar por la serenidad. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Es un día donde tus sentimientos estarán al mando, utilízalos para comenzar algo prometedor con alguien que te gusta. ¡Da el siguiente paso!

Dinero:

Los temas monetarios podrías dejarlo para un día donde estés más motivado/a, hoy buscarás tu abundancia interior más que todo, descúbrela.

Consejo: Cree en ti y todo lo demás será posible, a veces debes dejar hablar al corazón para conectar realmente con las personas.