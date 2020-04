Géminis – Horóscopo del 23 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 23 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Cuídate de aquellos amigos que solo saben pedir, llaman tu atención en todo momento y te van desgastando, no entregues tu energía ni pierdas tu tiempo donde no recibes bienestar o amor.

Dinero:

Llega dinero que no esperabas para estabilizar tus finanzas, no hagas inversiones riesgosas, no siempre todo lo que muestran es verdad.

Salud:

Tu condición de salud va mejorando, descubre qué te hace sentir sin fuerzas para que cambies tus hábitos, descubre qué te ayuda a elevar tu energía vital.

Consejo:

Organiza tu tiempo para que puedas disfrutar de otras actividades como escribir, leer o estudiar algo que te apasione y te ayude a salir de la monotonía del día a día.



CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Mono de Fuego Yang, te encuentras en un día Oficial Lleno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para aprovecharlo:

Trabajo:

Es un día muy bueno para pensar en tu futuro, qué cambios deseas tener, que planes tienes y como puedes ponerlos en acción. Todo cambio es positivo. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Prioriza siempre tu salud, ante todo, no abusar de comidas saturadas y seguir una rutina acorde a tus limitaciones te mantendrá siempre muy balanceado/a. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Dejar atrás personas que ya no concuerdan con tus ideales podría resultar muy positivo para tu interior, finaliza los asuntos pendientes y agradece por lo que se va y lo que viene.

Dinero:

Muy buen momento para ordenar tus ideas y crear un buen plan de ahorros, siempre es muy importante tener reservas.

Consejo: No hay que colocar una coma, donde existe uno punto final.