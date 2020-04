Géminis – Horóscopo del 22 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 22 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Si tu pareja en estos momentos no te está apoyando, busca dialogar antes de que comiences a suponer, criticar y juzgar, no creas que todo se da por entendido.

Dinero:

Todo va cambiando, las finanzas un día son estables y otros no tanto, no te preocupes, lo tuyo siempre estará cubierto.

Salud:

Descansa muy bien, te estás agotando por que sientes mucha presión y no sabes como poner los límites, tu cansancio es físico, mental y energético, busca cómo recuperarte.

Consejo:

Enfócate en lo realmente importante, no te disperses tratando de hacer mucho para luego no hacer nada, sabes lo que quieres entonces hazlo sin pretexto alguno.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Cabra de Madera Yin, te encuentras direccionando con la Cabra y la Serpiente, el elemento Fuego es protagonista.

Trabajo:

Es posible que hoy recibas un elogio por tu excelente capacidad de crear ideas útiles y claras. Podrías tener, a partir de esto, una buena fama entre tus compañeros. Si es posible trabaja desde casa.

Salud:

Realiza alguna actividad que despierte a tu cuerpo, se productivo con tu tiempo y empeñado en siempre buscar tu paz mental. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

Confiar en ti mismo es un ejercicio que debes practicar para que puedas sentirte completamente capaz de realizar cualquier cosa, ámate y cree.

Dinero:

Estarás en busca de tu estabilidad económica, crea tu mismo las mejores oportunidades, con tu esfuerzo y dedicación todo es posible.

Consejo: No hay que colocar una coma, donde existe uno punto final.