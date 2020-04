Géminis – Horóscopo del 21 de Abril de 2020

HORÓSCOPO ZODIACAL del 21 de abril de 2020

Los signos de Aire son los pensadores del Zodiaco.

GÉMINIS

Nacidos entre el 21 de mayo al 22 de junio

El Comunicador

Sagitario es su complementario y es compatible con Libra y Acuario.

Géminis es el más cercano al signo chino Caballo.

Personalidad de Géminis:

Su característica principal es su habilidad para comunicarse, es muy social, sabe todo de todos, le gusta cambiar de sitios, de ambientes, etc., es capaz de tener diferentes conversaciones con diferentes personas al mismo tiempo; su defecto es que no sabe mantener un secreto.

Amor:

Evita los arrebatos, fíjate cómo estás comunicando las cosas, muchas veces usas el sarcasmo para expresarte y el pesimismo no te ayuda para nada en estos momentos ni a tu pareja. Tu corazón te guía, entonces no dejes que la mente interrumpa ese camino.

Dinero:

Eres optimista en cuanto al dinero se refiere, se pueden producir hechos que te harán sentir confiado, alcanzar lo que te propones está cada vez más cerca, sigue manteniendo esa buena actitud.

Salud:

Recuerda en tomar pausas activas y esas no son dejar el computador para seguir en el celular, descansa tus ojos, relaja tu mente, disfruta del silencio, concéntrate en los latidos de tu corazón y respira profundo.

Consejo:

Los amigos te hacen muy feliz, busca la forma de estar junto a ellos, un saludo los hará sentirse muy felices y te lo agradecerán, sabes que disfrutan de tu compañía y de tu charla amena.

CABALLO

Las personas nacidas en los años 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Compatibles: Tigre, perro, serpiente y Cabra.

Incompatibles: Rata y Buey.

Personalidad del Caballo:

Los enérgicos signo Caballo, se caracterizan por ser competitivos, aman los deportes y el logro de metas, les encanta ser admirados y odian que les roben su libertad.

Diario:

Hoy en día Caballo de Madera Yang, ¡te encuentras en triangulando y direccionando! Un día muy poderoso para ti.

Trabajo:

Si te llega una crítica constructiva no la tomes como algo negativo, aceptarla, interiorizarla y aplicarla, si es necesario, es lo más indicado.

Salud:

Canaliza tu energía para nivelarla en todos los aspectos de tu vida, practicar meditación o reiki son ejercicios muy satisfactorios. No menosprecies síntomas como: tos, fiebre o dificultad para respirar.

Amor:

No pensarás dos veces en actuar cuando se está cometiendo una injusticia, la compasión y empatía están influenciando en tu ser.

Dinero:

Tomar decisiones importantes referentes a tu vida financiera será provechoso, todo lo que decidas tomará un rumbo muy especial y lleno de abundancia.

Consejo: Las mujeres tendrán un poder especial sobre ti, deja que su sabiduría y comprensión iluminen tu mente.